Klopp: loodetavasti on Klavan nüüd tagasi

Mäletatavasti ütles Liverpooli peatreener enne viimast liigamängu Bournemouthiga, et eestlane Ragnar Klavan on vigastatud ning jätab suure tõenäosusega kohtumise vahele. Kuna aga Dejan Lovren sai mängus vigastada, vahetas Klopp eestlase 83. minutil ikkagi sisse.

«Raggy oli valmis sekkuma. Rääkisime temaga pärast City mängu ja ta ütles, et tunneb lihases valu. Testisime tema jalga veel enne Bournemouthi mängu ning ta ütles, et on valmis mängima. Loodetavasti on ta tagasi,» kommenteeris Klopp eestlase seisu.