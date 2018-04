Selgus tippklubi, milles Täht peagi mängima hakkab

24-aastane Täht rääkis Postimehele üleeile, et sõlmis uue koduklubiga lepingu juba kaks kuud tagasi. «Olen väga rahul selle üleminekuga,» sõnas ta. Türgi väljaande Hurriyet andmetel liitub Izmiri Arkas Sporiga ka brasiillasest sidemängija Murilo Radke.

Türgi liiga on maailma nelja tugevama liiga seas Venemaa, Itaalia ja Poola kõrval. Teatavasti mängib Türgis teinegi eestlane, Oliver Venno, kes jõudis Ankara Maliye Piyango särgis Türgi karikasarjas finaali ja eurosarjas poolfinaali. Meistrivõistlustel lepiti viienda kohaga.

Enne Türki siirdumist tuleb aga Tähel ja Cuprumil lõpetada Poola liiga hooaeg, kus tänavu mängitakse seitsmendale kuni kaheksandale kohale. «Klubijuhid on tegelikult hooajaga rahule jäänud, sest arvestades seda, et tegu on kõrgliiga ühe väiksema eelarvega klubiga ja meil oli tänavu väga palju ebaõnne vigastustega, ei kõlaks 7. koht tegelikult sugugi halvana.»