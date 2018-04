Video: Jürgen Klopp viskas vahva nalja

«Jalgpallis on haruldane, et keegi võidab individuaalseid auhindu. Aga see meeskond koosnebki persoonidest ja karakteritest. Mul on väga hea meel, et olen viimase aasta jooksul saanud sind treenida. Usun, et see auhind on sulle suureks auks. Sinu perekond võib sinu üle uhkust tunda. Meil on olnud fantastiline teekond, aga veidike on veel minna. Ja nüüd palun võta oma auhind vastu ja tule koju ära, meil on teisipäeval mäng!» ütles Klopp oma tervituskõnes Salahile.