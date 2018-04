Ogier püüab Argentina needust murda

Viimasel kahel aastal on Argentinas võidu saanud Hyundai piloodid – 2016 Hayden Paddon, 2017 Thierry Neuville. Eestlaste parim tulemus pärineb eelmisest aastast, kui Fordis kihutanud Ott Tänak sai kolmanda koha. Võidust jäi eelmisel aastal siiski M-Spordil puudu, sest Elfyn Evans oli teine. Ogier leppis aga kaheksanda kohaga, kolmel korral (2013, 2014, 2016) on ta tulnud teiseks.

Tiimipealik Wilson kinnitas, et prantslased tahavad 43 rallivõidu kõrvale ka Argentina lisada. «Nad on õiges hetkes, neil on võimalus lõpuks see ära teha. Kindlasti pole reedel esimese startija rollis lihtne olla, aga neid ei saa kunagi alahinnata – ka mitte siis kui kõik eeldused on neile vastu.»