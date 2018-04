Wilder tegi Joshuale 50-miljonilise pakkumise: eeldan, et pead sõna?

Ameeriklane postitas Twitterisse video, milles Joshua ütles, et on valmis 50 miljoni eest Wilderiga poksima. «Raha on kotis. Eeldan, et sa oled sõnapidaja?» lisas Wilder.

ESPN uuris Wilderi mänedžerilt, kas tegu on ainult videoga või on ka reaalselt Joshua tiimile pakkumine tehtud. Mänedžer Shelly Finkel kinnitas, et pakkumine on tehtud.

Finkel lisas, et nende poolne pakkumine tähendaks seda, et matš oleks mõlemal poksijal järgmine vastasseis. See toimuks kas septembris või detsembris ning toimumiskoha saaks valida Wilder. Ta lisas, et kaotajal kordusmatši õigust pole.