Tommi Mäkinen: Tänakult absoluutselt briljantne päev

«See oli Oti poolt absoluutselt briljantne päev,» rääkis Mäkinen Toyota pressiteate vahendusel. «Ta kaotas päeva esimesel kiiruskatsel piruetiga aega, aga pärast seda sõitis lihtsalt suurepäraselt. Tundub, et ta on autoga väga rahul ja ma usun, et ta kontrollib olukorda,» lisas Mäkinen.

«See, mis juhtus Jari-Mattiga, on väga kahetsusväärne, sest ta lendas ning oleks võinud heidelda Otiga võidu nimel. Esapekka oli hommikul kiire, aga siis tabasid teda tagasilöögid ning ma arvan, et ta tahtis asja natuke rahulikumalt võtta, mis on tema debüüti arvestades loomulik. Kui ta muutub paremaks, siis usun, et suudame kahe autoga häid punkte teenida,» kommenteeris Mäkinen.