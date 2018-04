Kas Tänak on nüüd Toyota esinumber? Mäkinen: mina seda ei otsusta

«Tundub, et ta on autoga väga hästi sina peale saanud ja naudib sõitu. Muidugi on see suur üllatus: ta on küll täielik professionaal ja nüüd on ta lõpuks saatnud autoga korralikult testikilomeetreid koguda, aga nüüd on ka tema enesekindlus väga kõrgel tasemel. Anname omalt poolt kõike, et sel ekstreemspordialal auto vastupidav oleks. El Condor on väga raske katse... hoiame pöidlad peos! Ma tean ju ise, et ka viimasel katsel võib kõike juhtuda!» naeris Mäkinen, kes krooniti 1999. aastal mäletatavasti maailmameistriks, kui rivaal Carlos Sainz hooaja viimase ralli viimasel katsel mõnisada meetrit enne finišit katkestas.