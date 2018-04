Jürgen Klopp tegi Ragnar Klavanile vägeva komplimendi

«Jah, muidugi,» vastas Klopp ajalehele Liverpool Echo antud intervjuus küsimusele, kas ta plaanib Klavani praegust lepingut pikendada. «Raggy (Klavani hüüdnimi Liverpoolis – toim) on suurepärane, väga hea jalgpallur. Tal on kõik, mida vaja. Aga sellel asjal on kaks poolt. Elu pole nii lihtne. Me kohtleme kõiki poisse austusega, mida nad väärivad, aga lõpuks on ainus asi, mida mängija tahab, olla algkoosseisus,» vihjas Klopp eestlase paiguti kasinale mänguajale.