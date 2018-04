Magnus Kirt teenis kutse Teemantliiga avaetapile: olen täitsa normaalses vormis

Ainsa eestlasena osaleb praeguse seisuga Dohas odaviskaja Magnus Kirt, kellel on parasjagu käsil treeninglaager Hispaanias. «Eks näis, kuidas asjad klapivad, aga treeningud on normaalselt läinud ja olen täitsa normaalses vormis. Muidu poleks kutset vastu võtnud,» rääkis Kirt esmaspäeva õhtul Postimehele.

Pärast Teemantliiga etappi naaseb Kirt tagasi Hispaaniasse, et anda ettevalmistusele viimane lihv. «See on viimane ja väga vajalik laager, et oleksin hooajaks piisavalt hästi valmis,» rääkis eestlane.