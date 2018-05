Martin Järveoja esmakordselt WRC autoga sõitmisest: kosmos!

«Väga hea võit oli. Esimene võit on alati esimene võit. Saksamaa ralli võit polnud võib-olla nii kõva emotsioon, aga nüüd oli see jälle tagasi. Uus tiim ja kõik see kokku tekitas suurepärase feelingu,» ütles Järveoja.

«Ma ei usu, et keegi võite loeb. Jari-Mattil läks seekordne ralli järjekordselt nahka, temast on kahju. Esapekkal oli palju tehnilist ebaõnne ja temalt ka natukene kehv ralli. Aga mõlemad lubasid Portugalis kõvasti vajutada. Paari päeva pärast lähme jälle testima ja usun, et saame Portugaliks auto heasse seadistusse,» ütles Järveoja.

«Eks me teame, et pilootidele meeldib, kui rool on nende käes. Katse lõpus ütlesin Otile, et kuule ma sõidan edasi. Ta ütles, et eks sa siis sõida. Ma ei olnud WRC autoga kunagi sõitnud. R5 autoga olin aga ülesõite sõitnud. Tegelikult olid kõik käiguvahetused ja asjad uskumatud. Proovisin natukene ikka gaasi ka panna. See on ulmetehnika, kosmos. Seda on raske sõnadesse panna, vaid peab ise proovima,» ütles Järveoja, kes tunnistas, et Tänak oli kõrval istudes kohati üsna murelik.