Avamatši kaotanud Mäe maadleb EMil pronksmedalile

Kuna Adar jõudis finaali, pääses Mäe läbi lohutusringi pronksimatši, kus tema vastaseks on valgevenelanna Vasilisa Marzaliuk. Tegu on kolmekordse MMi pronksmedalisti ning mulluse MMi hõbemedalistiga. EMidelt on tal ette näidata kolm pronksi ja üks hõbe.