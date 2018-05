Jürgen Klopp: meie mängitav jalgpall on hullumeelne!

Liverpooli peatreeneri Jürgen Kloppi hinnangul väärisid tema hoolealused finaalkohta. «Täna me kaotasime, kuid ka Real vajas viimases kahes vastasseisus õnne. Meil on nüüd kaks nädalat mänguks valmistumiseks ning anname endast parima,» ütles Klopp.

«Mängu algus oli metsik. Meil on veel palju arenguruumi. Teisel poolajal ei kaitsenud me üldse hästi. Paljudele poistele oli see esimene poolfinaal ning on täiesti arusaadav, et neil tuleb närv sisse,» jätkas sakslane.