Ragnar Klavan: ma ei kommenteeri kohtunikke, aga...

«Ma ole ei ole situatsioone tagant järele videolt üle vaadanud ja kohtunike suunal kommentaare ei anna. Kõik annavad platsil endast parima. Samamoodi, ka mängijatel pole kõik päevad vennad ja ei tule välja ainult head mängud. See kõik on osa jalgpallist,» sõnas Klavan esmalt diplomaatiliselt. Kui temalt penaltiolukorra kohta veel küsiti, märkis keskkaitsja muiates: «Ma ei kommenteeri kohtunikke, aga see ei olnud penalti.»

Liverpool võitis eilse kordusmängu poolaja 2:1, aga jäi lõpus Roma surve alla ja pääses lõpuks finaali minimaalse paremusega. «Meeleolu riietusruumis oli suurepärane, aga kuna kõik erinevad protseduurid, nagu dopingukontroll ja intervjuud võtavad aega ning segavad ühist koosolemist, siis kõnesid ei peetud. Samas liiga ülevaks meeleolu ei läinud, sest meistrivõistlustel pole asjad veel otsustatud ning tähtsad mängud ootavad,» sõnas Klavan.

Poolfinaalseeria võttis Klavan kokku nii: «Väga eriline poolfinaalseeria. Ei usu, et niipea midagi sellist juhtumas on [, kus kahe mängu koguskoor jääb 7:6]. Keegi ei lähe mängu mängima plaaniga, et laseme kuus lüüa. Eks see näitas ka AS Roma kvaliteeti.»