Liverpooli legendist saab esmakordselt peatreener

Oktoobris vallandas Rangers senise juhendaja Pedro Caixinha, ajutiseks peatreeneriks sai Graeme Murty. Kuuest viimasest liigamängust on Rangers aga võitnud vaid kaks, samas kui igipõlisele rivaalile Glasgow Celticule kaotati mõlemad kohtumised, neist viimane koguni 0:5. Lisaks jäädi Celticule kindlalt 0:4 alla ka karikasarja poolfinaalis.

Praegu on Rangers tabelis 65 punktiga kolmandal kohal, olles tiitlišansid ka matemaatiliselt minetanud: liidril Celticul on 78 punkti. Teisel kohal olevast Aberdeenist jääb Rangers aga maha vaid kolme punktiga ning neljandal kohal oleval Hibernianil on samuti 65 punkti. Tabeli teine ja kolmas meeskond pääsevad kindlasti Euroopa liigasse, neljanda koha omanik saab europääsme juhul, kui Celtic alistab karikafinaalis Motherwelli. Värske peatreener Gerrard peab seega kohtumistest Kilmarnocki, Aberdeeni ja Hibernianiga võtma maksimumi.