Tänaku ja Toyota vägev minek tekitab rivaalides kabuhirmu

Argentiina ralli 12-st esimesest pikast kruusakatsest võitis Tänak koguni kümme, saavutas kindla edu ja kaitses seda lõpuni. Eestlasele 37,7 sekundiga kaotanud teise koha mees Thierry Neuville (Hyundai) avaldas küll rahulolu enda auto paranenud mineku, aga samas ka muret Toyota kiiruse üle. «Toyota on astunud sammu edasi ja on väga tugev. See on meile piinlik,» sõnas Neuville.

Portaal autosport.com tsiteerib nüüd ühte anomüümseks jääda soovinud Toyota rivaali esindajat, kelle sõnul valmistab neile muret just Toyota mootor. «Uurisime Korsika ralli statistikat ning see on meeletu, kui hästi nad kurvide vahel liiguvad. Auto kiirendus 75 km/h pealt 150 km/h peale on lihtsalt uskumatu. See mootor on niigi väga hea ja peagi tuleb välja täiendatud versioon,» rääkis allikas.

Toyota tiimipealik, Tänaku ülemus Tommi Mäkinen kinnitas, et see vastab tõele. «Pöördevõimsus suureneb. Uus mootor peaks muutma auto paremini juhitavaks,» märkis Mäkinen.