Rootsi suusataja: Northug ostis endale koha Norra koondisesse

Möödunud hooaeg oli Northugile katastroofiline ning see päädis sellega, et teda ei nimetatud Pyeongchangi sõitnud Norra koondisesse. Paljudele üllatuseks teenis ta sellest hoolimata järgmiseks hooajaks koha A-koondisesse.

«Mul on hea meel teda näha, kuid ta ei vääri kohta A-koondises. Aga ta on siiski Petter Northug ning norralased mõtlevad ka rahale ja sportlaste turuväärtustele,» viitas Halfvarsson sellele, et koos Northugiga rändavad Norra suusaliitu ka suured rahasummad.