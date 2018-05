Tallinna ralli avapäeval sõidetud kolme kiiruskatse järel on ralli liider Valeri Gorban (Mini WRC), kes teenis kaks katsevõitu. Janis Berkis (Fiesta R5) kaotab talle 5,4 sekundiga, Emil Lindholm (Fabia R5) 5,7 sekundiga. Gross on parima eestlasena neljandal kohal, kaotades Gorbanile 10,9 sekundiga.

OT Racingu sotsiaalmeedias avaldatud videopostituses tunnistas Gross, et vähene sõidupraktika jättis ralli avapäevale paratamatult maigu. «Paus on olnud erinevatel põhjustel pikk ja raske oli sõita. Täna eriti, sest tolm mängis suurt rolli. Lihtsalt ei tule välja see legendi järgi sõitmine. Pidurdasin mitu korda kiiruse nii maha. Teised olid võib-olla natukene paremini valmistunud ning neil on ka kilomeetreid rohkem all,» ütles ta.