Aroni tiitliusk sai avaetapil kahe poodiumikohaga kinnitust

VORMEL 3. «Hooaja algus on võtmetähtsusega, sest ära antud punkte on hiljem raske tagasi võita,» oskas Ralf Aron mõni päev enne vormel 3 sarja hooaja algust prohvetlikult arvata. Avaetapil tõestas ta, et teab, millest räägib: Pau rajalt korjatud kaks poodiumikohta ja MM-tabeli teine positsioon on mehele, kel plaanis rünnata tiitlit, hea stardipositsioon hooajaks.