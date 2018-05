Selgus põhjus, miks Räikkönen Hispaania GP katkestas

See aga tähendab, et Räikkönen peab uut jõuallikat ootama ilmselt kuni juulis sõidetava Saksamaa etapini, sest siis on Räikkönen sõitnud Hispaanias vahetatud osadega kuus etappi. Selline tsükkel peaks olema Ferrari miinimumeesmärk, sest nimetatud varuosasid võib 21-etapilise hooaja jooksul vahetada kolmel korral ilma, et meeskonda karistataks.