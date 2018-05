Testikatse kiireim Latvala: loodan, et Portugali rallist kujuneb hooaja pöördepunkt

«Kevad on olnud minu jaoks keeruline ning mulle meeldiks, kui Portugali ralli oleks hooaja pöördepunktiks. Ma tahan näha finišijoont ning sõita puhtalt. Loodetavasti leian ka kiiruse üles. Usun, et auto on piisavalt konkurentsivõimeline. Pean lihtsalt säilitama külma närvi ning tegema oma tööd,» ütles Latvala.

Hommikuste läbimiste kohta ütles Latvala, et ei pidanud kolme katse jooksul tegema seadistuses mitte ühtegi muutust. «Tavaliselt on nii, et kui sa ei pea seadistuses midagi muutma, siis on kõik korras. Kui aga pead testikatsel hakkama asju muutma, pole see hea märk,» lisas Latvala.