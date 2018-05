Ogier: ma ei pinguta siin 110 protsendiga, ega ma loll ole

Ogier jagab koos soomlase Markku Aléniga rekordit, olles võitnud Portugali ralli viiel korral. Küsimusele, kas prantslane soovib rekordit ainuisikuliselt enda nimele saada, vastas ta: «Muidugi tahaksin võita, selles pole küsimustki. Aga ma pigem ei mõtleks sellele praegu. Ma stardin rajale esimesena ning minu võimalused võiduks on väikesed,» ütles Ogier.

«Sel aastal on konkurents erakordselt tihe ning mul on raske ajakaotust vältida. Esimesel katsel ei tohiks probleeme olla, kuid järgmistel küll. Eriti pean silmas Ponte de Lima katset. Seal on väga kuiv ja lahtine kruus, mis muudab olukorra keeruliseks,» viitas Ogier reedel sõidetavale neljandale ja seitsmendale kiiruskatsele.