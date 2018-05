Slovakkia - Eesti võrkpalli esimene tõke teel Maailmaliigasse

Eesti meeskonna abitreeneri Rainer Vassiljevi sõnul vastast üleliia ei peljata: «Täiskooseisus Slovakkia koondis hetkel Euroopa liigas ei mängi. Kõige värskem info on meil nende kohta eelmisest nädalast, kui Slovakkia pidas Tšehhiga kolm kontrollmängu. Need videod on meil olemas ja nende pealt Slovakkia väga hea ei paistnud. Samas olid need kontrollmängud ja lõplikke järeldusi sellest teha ei saa. Kindlasti on Slovakkia aga mängitav vastane, näis, kuidas me ise esimeses võistlusmängus tegutseme.»