Kolmanda veerandaja lõpus sai Rapla end hästi käima ja viimast veerandaega alustati 62:55 eduseisus, kuid Pärnu kolmanda veerandaja viimasel rünnakul sai kõva obaduse Rapla põhimängujuht Dominique Hawkins, kes seeria teisest mängust just vigastuse tõttu eemale jäi.

«Täna liikus pall hoopis teistmoodi. Pallikaotuste arv oli väiksem ning üldjoontes olid mehed täna tublid. Nüüd tuleb keskenduda teisipäevaseks mänguks. Ma loodan, et Hawkins on rivis ja aitab meid selle mängu ära mängida,» rääkis Rapla peatreener Aivar Kuusmaa mängujärgses intervjuus TV6-le.

Kuusmaa lisas, et ilmselt jääb Dorbek seeria neljandast mängust eemale. «Ma pigem arvan, et ta ei mängi. Pean sellega arvestama. Kui Gert ei mängi, siis liigutan Indrek Kajupanki võib-olla kolme peale ja pean kindlasti kasutama Kristjanit Devonte ja Bubalo vahetuseks. Mul on poolteist päeva aega nuputamiseks.»