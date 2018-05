Jalgpalli otsepilt: Tammeka võõrustab Lõuna-Eesti lahingus Tulevikku

Enne mängu:

Tammeka käis viimati väljakul möödunud teisipäeval, kui Narva Transile vannuti võõrsil alla 1:4. Tartlaste võiduta seeria on veninud suisa viiemänguliseks, sest viimasest viiest kohtumisest on võetud vaid kaks viigipunkti. Viimati maitsti võidurõõmu 20. aprillil, kui kodus alistati Pärnu Vaprus.

Viljandi võiduta seeria on hetkel kolmemänguline. Pärast suuri kaotusi Levadiale ja Narva Transile saadi reedel tabelisse juurde üks punkt juurde, kui kodus viigistati tänu mängiva peatreeneri Sander Posti 87. minuti väravale Paide Linnameeskonnaga 1:1.

Tänavune esimene omavaheline kohtumine Viljandis lõppes Tartu 2:0 võiduga, kui tabamused said kirja tänavusel hooajal säravad Kaspar Paur ja Tristan Koskor. Liigatabelis on Tartu 21 punktiga viies, olles jäänud Transist maha juba viie punktiga. Samas on lähim jälitaja Paide suisa seitsme punkti kaugusel. Viljandi asub 11 punktiga tabeli seitsmendal real ning võib sealt võiduga tõusta Paidega ühele pulgale, ent kaotuse korral langeda sõltuvalt teiste mängude tulemustest halvimal juhul koguni üheksandaks.