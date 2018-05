Ott Tänak ja Kimi Räikkönen võivad saada meeskonnakaaslasteks

38-aastase Räikköneni leping Ferrari vormel 1 meeskonnaga lõpeb käesoleva hooajaga ning eksmaailmameistri edasised plaanid on lahtised. Monacos, kus sel nädalavahetusel sõidetakse F1 MM-etapp, räägitakse jutte, et Räikkönen vahetab ala ja naaseb autoralli manu, millega ta tegeles ka vahemikus 2009-11, kui ta vormelist pausi pidas.

Jutt pole hägune, vaid konkreetne - päevakorral on Räikköneni liitumine Tommi Mäkineni juhitava Toyota meeskonnaga. Nii Mäkinen kui ka Toyota rallitiimi juhataja asetäitja Mia Miettinen viibivad sel nädalavahetusel Monacos ja kutsutud Räikköneni jahi pardale.

Kui Soome ajaleht Ilta-Sanomat uuris Miettineni käest, kas Räikköneni liitumine Toyota rallimeeskonnaga on päevakorral, said nad Mäkineni asetäitja käest vastuse, mis sisuliselt kinnitas, et teema päevakorral: «Kimi võiks olla tõsiselt võetav variant Toyota piloodiks, aga esmalt peab ta otsustama, kas jätkab Ferrari vormelitiimis.»