Mägi naaseb pea aastase pausi järel võistlusrajale, Eesti kettahiiud püünele ei pääse

26-aastase Mägi viimasest stardist on tänaseks möödas juba üle kümne kuu, sest mullu pidi tartlane jalavigastuse tõttu hooaja teise poole, muuhulgas ka Londoni MMi, vahele jätma.

Rooma etapil on Mägi võistlenud varasemalt korra, 2015. aastal, kui sai 49,14ga kuuenda koha. Eelmisel hooajal oli ta enne vigastust mitmeid nädalaid isegi Teemantliiga üldliider.

Eeloleval võistlusel (algus kell 19.13) tuleb rajale täielik maailma tipp, mida kinnitab juba üksnes fakt, et Mägi Eesti rekord 48,40 on üheksa startija seas paremuselt alles kuues. Seejuures kaks nõrgema tippmargiga meest on kohalikud võistlejad, kes kaotavad parematele mitme sekundiga.