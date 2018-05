Enduuro ehk autoralli tsiklitega

Enduurokatsed on katseliikidest kõige pikemad ning peavad kestma vähemalt kümme minutit. Reeglina sõidetakse need täielikult metsas. Tehniliselt on tegu küll lihtsamate katsetega, ent kuna neil on pikkust kõige rohkem, saavad need tihtipeale otsustavaks.