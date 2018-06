B-koondise treener enne kodust turniiri: igal mängijal on võimalus end näidata

«Selline tugeva tasemega turniir peaks mängijatele olema väga hea motivatsioon. Igaühel on võimalus näidata, mis mehega tegu on, koondise õhkkond on hoopis teistsugune kui klubis,» rääkis Eesti B-koondise peatreener Urmas Tali.

«B-koondise eesmärk on ka tagada, et koondise järelkasv omaks teadmist, milline käekiri koondisel ja peatreener Cretul on ja et tema saaks selgema pildi B-koondise mängijate tasemest. Et Cretu oleks vajadusel nii-öelda tagala kindlustatud,» lisas Tali.