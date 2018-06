Räikköneni ahistamises süüdistav naine: ükski rahasumma ei korva tema tegusid

Käed särgi alla ja rahapakk kätte?

«Ütlesin, et ei taha seda lauda sel õhtul rohkem teenindada, haarasin külmkapist pudeli Moët Roséd ja kuulutasin, et joon selle ära. Oligi kõik,» kuulutas naine.

Tänavu veebruaris tegi ta aga uue blogipostituse, kus ütles, et ei kavatse enam vormelisõitja isikut varjata ning soovib, et too oma tegude eest vastutaks. «Mina ei teinud midagi valesti. Sina tegid. Su käitumine oli ebaseaduslik ja kohatu. On aeg, et sa tehtu eest vastust annaksid. Ma teen su maatasa ja kogu maailm näeb seda pealt,» kuulutas naine blogis.