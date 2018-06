Statistika kinnitab: Kirdi tänavune edu pole üllatav

Just see statistika selgitabki Kirdi arengut kõige paremini. Indrek Tustiti ja Heiko Väädi hoolealune oli juba eelmisel aastal maailmatasemel stabiilne, kuid ei suutnud erinevalt tippudest kordagi sähvatada.

Nüüd, mil Kirt sai erinevalt eelmisest hooajast lihvida hoojooksu ja viset kogu kevade, on tehnika kinnistunud. Õiged liigutused tulevad tänu kvaliteetsetele treeningutele ja suurele korduste arvule juba iseenesest, automaatselt, mis tähendab, et ta suudab korrektse tehnikaga visata ka väga suure hoo pealt. Just see ongi viinud Kirdi stabiilsuse kaudu uuele tasemele.