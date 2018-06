Margus Kiiver: kas Tänak kordab mullust võitu?

Pärast Portugali ralli õnnetut katkestamist ütles Tänak, et tuleb edasi liikuda ja valmistuda järgmiseks ralliks. Seda ongi tehtud, korralikud testipäevad on selja taga ja olen veendunud, et mehed on Portugali peast pühkinud ning valmis Sardiinias oma rallivõitu kaitsma. Toyota Yaris WRCga lähevad nad reedel rajale kolmandana, mis pole kindlasti ideaalne positsioon, aga parem kui eespool startivatel Thierry Neuville’il ja Sebastien Ogier’l.

Liivased kiiruskatsed

Sardiinias ootavad sõitjaid liivased katsed, kus olud on teise läbimise ajal kõvasti muutunud ja üheks teguriks võib saada ka tolm. Tiimid suuri tehnilisi muudatusi teinud pole. Küll on aga need, kes Portugalis tehnilistel põhjustel raja äärde jäid, selgitanud välja katkestamise põhjused ja teinud parandused.

Üks teema, mis kindlasti Portugalist üleval on, on Kris Meeke’i vallandamine Citroëni meeskonnast. Lõpuks on loomulikult kõik meeskonna enda otsustada ja see on nende rahakott, mida Meeke oma kohati üle piiri mineva sõidustiiliga kulutas. Kuid siiski leian, et see ei olnud Citroëni poolt hea otsus, sest sellega võtsind nad endalt igasugused võimalused 2018. aastal mingit tulemust näidata.

Ja just tulemus, täpsemalt öeldes rallivõidud, oli Citroëni emafirma PSA eesmärk selleks aastaks, sest eelmine aasta oli neile õudusunenägu. Kahjuks jätkub see ka tänavu. Craig Breen saab nüüd teha kaasa täishooaja ja ilmselt terendab ka Mads Östbergile võimalus teha kaasa rohkem rallisid. Sebastien Loeb neid siiski vaatamata igasugustele juttudele kuigi palju rohkem päästma ei tule, tema järgmine start on planeeritud hooaja lõppu, Kataloonia rallile.

Isegi kui Citroën tahaks kedagi Meeke’i asemele tuua, pole hetkel sellise taseme ja kogemusega sõitjat võtta. Ja Citroën ongi olukorras, kus peab juba vaatama 2019. aasta poole, ning tundub, et oma vigadest õpitakse, sest tiimi juht Pierre Budar on avalikult öelnud, et neid huvitab võimalus tuua meeskonda tagasi Ogier. Selleks aastaks nad omavahel kokkuleppele ei saanud, põhjuseks Ogier’ nõudmised, mida Citroën ei rahuldanud. Nüüd on Citroën olukorras, kus selg on vastu seina ja valikuid eriti palju ei ole.

Meeke tööta ei jää

Teisest küljest võib öelda ka seda, et Citroën ei ole saanud oma C3 WRCd sellele tasemele nagu konkurendid. Meeke võttis sellest maksimumi, aga see tuli tihti väga kalli hinnaga. Loebi ajal suutis sõitja koos tiimiga luua väga võimsa koosluse, täna seda kahjuks ei näe ja tahes-tahtmata tuleb meelde teine Prantsuse tootja, Peugeot. Nende viimaseks autoks jäi 307 WRC, mis oli konkurentsitult nende kehvim saavutus.

Meeke ja Nagle tööta ei jää, selles olen ma kindel. Tegu on väga pühendunud tiimiga, kes on igal rallil valmis võitlema iga sajandiksekundi pärast. Kas nad sellel aastal tööd saavad, on pisut kahtlane, kuna tiimid on üsna hästi komplekteeritud (v.a Citroën), kuid järgmisel aastal on mehed taas rivis. Kolm tiimi on nende vastu juba huvi näidanud ja usun, et ühega neist lüüakse ka käed.