Hyundai kampaanias kasutavad inimesed alatuid võtteid, et võita sõit Rally Estonial Hayden Paddoni kõrval

Mäng ise seisneb selles, et kelle kommentaar kogub facebookis enim like, on võitja. Põhimõtteliselt tähendab üks like ühte häält. postituse alla tuli kirjutada, miks sina oled just suurim rallifänn. Kuna selline võimalus on haruldane, on rahva huvi asja vastu tõeliselt suur.

Enim hääli oli kogunud osaleja, kellel oli üle 1700 hääle. Tähelepanelikud inimesed märkasid, et enamus tema pildile hääle andnud inimesi on välismaalased. Lisaks tuli välja, et pilt sai vaid paari tunniga ligi 1000 häält juurde. Peale kahtluse tekkimist teavitas osaleja ka ise, et viimased tuhat häält on ootamatult tulnud ja tema nende päritolu ei tea.

Selleks, et võita on kasutusele võetud ka teisi vahendeid. Näiteks lubatakse välja loosida erinevaid SPA-pakette ja muud huvitavat. Ainuüksi sellest järelduvalt võib öelda, et huvi Hyundai kampaania vastu on suur ja kutsub inimesi kasutusele võtma äärmuslikke meetmeid.

Internetist järgi uurides tuleb välja, et 1000 like'i maksab umbes 8 ja pool eurot. Niiet selliseid hääli endale koguda väga keeruline ei olegi. Kommenteerijate hulgas on mitmeid, kellel täheldatakse selliseid kahtlaseid hääli. Hetkel pole selgunud, kuidas Hyundai probleemi lahendab.