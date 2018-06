Eesti B-koondis seljatas ootamatult kindlalt Iraani meeskonaa

«Lootsin, et suudame sel turniiril konkurentsis püsida. Tänane lõpptulemus oli natuke üllatav, nende hommikune treening jättis teistsuguse mulje ja tundus, et seal on rohkem kvaliteeti. Suutsime neist mänguolukorras üle olla ja väga raskeid olukordi meil ei tekkinudki,» sõnas Tali. «Lati alt me läbi ei läinud, tegime võistkondlikult päris hea mängu,» lisas juhendaja ja kiitis eraldi vastuvõttu.