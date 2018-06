Tänaku lootused MM-tiitlit võita kahanesid olematuks, Neuville'il jälitajate ees turvaline edu

Rallivõidu võtnud Thierry Neuville on nüüd juhtimas MM-sarja 149 punktiga, teiselt kohalt leiame valitseva maailmameistri Sebastien Ogier', kes kaotas Sardiinia ralli võidu viimasel katsel ning sellega kärises vahe Neuville'iga üldarvestuses 27 punkti peale. See tähendab seda, et ilma Neuville'i eksimusteta võib Ogier'l MM-tiitli püüdmine minna äärmiselt keeruliseks.

Kolmandalt kohalt MM-sarja punktitabelis leiame Ott Tänaku ja Martin Järveoja. Kahjuks peale kahte järjestikust ebaõnnestunud rallit on vahe üldliidri Neuville'iga juba 70 punkti, mis tähendab praktiliselt seda, et tõenäosus maailmameistriks tulla on kadunud.

Neljanda koha peal on peale Sardiinia rallit Tänaku tiimikaaslane Esapekka Lappi, kes on kindla sõiduga teeninud kokku 70 punkti. Vahe eestlasega on enne Soome rallit vaid üheksa silma.

Lappile kaotab omakorda kümne punktiga Dani Sordo, keda Sardiinias stardis ei olnud. Kuuendalt kohalt leiame Andreas Mikkelseni, kelle keeruline hooaeg ei saanud ka nüüd paremat jätku. Kokku on kogutud on 56 punkti, ehk vahe Neuville'iga on juba 93 punkti.

MM-sarja üldseis peale seitset etappi. FOTO: Kuvatõmmis

Tootjate arvestuses jätkab liidrina Hyundai meeskond, kellel on kogutud 212 punkti, neile järgneb M-Sport 184 punktiga ning Toyota 161 punktiga. Viimasel kohal on Citroeni meeskond, kellel on nüüdseks seitsme etapiga kogutud 123 punkti.