Kas Nadalil on ambitsiooni Federer kinni püüda?

Rafael Nadal võitis eelmisel nädalal karjääri 11. Prantsusmaa lahtiste meistritiitli ning tema auhinnakapis on nüüd 17 suure slämmi tiitlit. Tema rivaalil Roger Federeril on suure slämmi tiitleid 20. «Muidugi on mul ambitsioon ta kinni püüda, aga ma ei ole selle järgi hull,» vastas Nadal küsimusele, kas soovib Federerist selles arvestuses mööduda.