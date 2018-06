Miks stardib Rally Estonial Hayden Paddon, mitte Thierry Neuville?

«12 viimast kuud on küll olnud mulle keerulised, aga vähemalt oleme saanud sõita Uus-Meremaa rallidel. Kui suudame näidata häid tulemusi, siis saame võib-olla siiski võimaluse Hyundais jätkata. See on praegu meie ainus eesmärk – meeskonda püsima jääda,» kinnitas Paddon Postimehele Sardiinias.