Tennisekuningas Roger Federer naaseb täna väljakule

Mais kuulutas Federer, et naaseb tuurile Stuttgardis. «Olen elevil, et teatada kõigile teada: tulen tagasi juunikuus Mercedes Cupil. Ootan muruhooaja algust!» kirjutas ta fännidele Facebookis.

Federer pole Stuttgardi turniiri iial võitnud ega isegi finaali jõudnud. Kuid nüüd on tal finaali jõudmise korral võimalik isegi tõrjuda Rafael Nadal maailma esireketi positsioonilt.

Tänases avakohtumises läheb tennisekuningas vastamisi kohaliku mängija Mischa Zvereviga, kelle vastu senistes omavahelistes kohtumistes võitnud kõik 12 setti. Edu korral peaks veerandfinaalis Federeri ootama üks tuuri säravamaid noori tähti Deniss Šapovalov.

Olgu vorm pärast kahe ja poole kuu pikkust pausi milline tahes, tgatahes kavatseb Federer võistlust nautida. «Selle turniiri õhkkond on imeline. Klubis tunnetad kohe, et siin käib pidevalt elu. Fännid on pidevalt äärmiselt toetavad,» lausus ta turniiri kodulehele.