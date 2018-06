MM-fookus. Kas Lõuna- ja Põhja-Ameerika koondised jätkavad eelmise kahe MMi edulainel surfamist?

Nimetatud valikturniiril osaleb kümme riiki, kellest 1) kolm on tulnud maailmameistriks (Uruguai, Brasiilia, Argentiina), 2) neli on võitnud MMilt medali (lisandub Tšiili), 3) seitse jõudnud MMil veerandfinaali (lisanduvad Paraguai, Peruu ja Kolumbia), 4) kaheksa jõudnud MMil 16 parema sekka (lisandub Ekuador), 5) üheksa mänginud MMil (lisandub Boliivia). Ning isegi õnnetu pardipoeg Venetsueela, kes pole ainsa Lõuna-Ameerika riigina MMile kvalifitseerinud, paikneb hetkel FIFA edetabelis 39. kohal…

See kõik peegeldub ka MMil näidatud tulemustest. 2010. aasta MMil jõudsid alagrupist edasi kõik viis Lõuna-Ameerika meeskonda ning eelmisel MMil oli sama näitaja kuuest viis. See on maailmajagude lõikes selgelt parim protsent. Tõsi, koore riisusid mõlemal puhul lõpuks Euroopa esindajad. Aga kolme MMi jooksul seitse erinevat meeskonda 16 parema seas on ilmekas tõestus Lõuna-Ameerika vägevusest.