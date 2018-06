Eesti matšpurjetaja mahub maailma edetabelis esikümnesse

Match Race maailma edetabelis on Sepp hoidmas kümnendat positsiooni, kuid tema läbi ajaloo kõrgeim koht selles paremusjärjestuses on olnud kolmas. Esisajas on lisaks Harles Liiv 57. asetusega. Edetabeli kõrgeim koht kuulub Uus-Meremaa purjetajale Philip Robertsonile.

Rammo, kelle läbi aegade parim asetus on olnud kuues, on Laser Standard klassi värskes paremusjärjestuses 16. kohal. Esimene on austraallane Tom Burton.

Uues edetabelis 18. positsioonil paiknevale Karpakile on seni parim positsioon Finn klassis olnud kolmas koht. Talle lisaks mahub Finnil esisaja sisse veel Taavi Valter Taveter, kes on 60. positsioonil. Liidriks on brasiillane Jorge Zarif.

Kätlin Tammiste ja Anna Maria Sepp (ROPK/TJK) paiknevad 49erFX klassis 43. positsioonil. Liidriteks on Victoria Travascio ja Maria Branz Argentinast.

Ingrid Puusta on naiste RS:X klassis hetkel 59. positsioonil, tema tippmargiks maailma edetabelis on aga üheksas koht. Esikohal on hollandlanna Lilian de Geus.

49er klassis mahuvad saja parima hulka 79. kohal olevad Juuso Roihu ja Henri Roihu. Klassi liidriteks on britid Dylan Fletcher-Scott ja Stuart Bithell.