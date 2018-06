Statistikapomm: Deschamps asub püüdma ajaloolist saavutust

Prantsusmaa alustab ajaloo 15. MM-finaalturniiri. Seni on võidetud 29 mängu, kaotatud 19 ning tosin korda on lepitud viiki. Ainus MM-tiitel pärineb võõrustatud 1998. aasta turniirilt, 2006 lõpetati hõbedal ning 1958 ja 1986 pronksil.

Kolm viiest maailma kalleimast jalgpallurist on prantslased ja MMil kohal – Kylian Mbappe (145 miljonit eurot), Ousmane Dembele ja Paul Pogba (mõlemad 105 miljonit eurot). Peale MMi võib see nimekiri täieneda veel Antoine Griezmanniga.

Kui andeka meeskonnaga on tegu, näitab ka fakt, et kaks aastat tagasi oldi kodusel EMil suurfavoriidid. Lõpuks jõuti välja finaalini, kus tuli aga tunnistada lisaajal Portugali paremust.

Austraalia kvalifitseerus 2006. aastal MMile veel Okeaaniast, kuid kolis siis Aasia alaliidu katuse alla, et tee MMile oleks siledam. Kolmest katsest on kolmel korral ka finaalturniirile jõutud, kuid seekord üle noatera, play-offis alistus esmalt 3:2 Süüria ja siis 3:1 Honduras.

Üldse on see Austraaliale viies kord MMil mängida. Seni on kuraditosinast mängust võidetud kaks, viigistatud kolm ja kaotatud kaheksa. Alagrupist on edenetud korra – 2006 kaotati kaheksandikfinaalis läbi skandaalse viienda üleminuti penalti 0:1 Itaaliale.