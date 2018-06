Statistikapomm: kas Islandi ime elab üle ka Lionel Messi? Huh!

Island on üks kahest meeskonnast, kes teeb tänavu oma MM-debüüdi. Teine uustulnuk on Panama.

Viimase aja vorm ei luba järjekordsest Islandi imest unistada: maavõistlustes on nelja mänguga lubatud endale lüüa 11 väravat ning teenitud üks kasin viik. Süüdlaseks on meeskonda laastanud vigastused.

Islandi vanim mängija, 35-aastane poolkaitsja Olafur Ingi Skulason, on 15-aastase koondisekarjääri jooksul pidanud Islandi eest vaid 35 mängu ja jäi kaks aastat tagasi välja ka EMil spordimaailma südame vallutanud koosseisust. MMile võeti palju kannatanud mees – näiteks nelja Londoni Arsenalis veedetud hooaja jooksul mängis ta kokku jalgpalli 35 minutit – lõpuks kaasa.

Argentiina alustab jahti oma kolmandale MM-tiitlile. Tegu on nende 18. Finaalturniiriga ja seni on võidetud 42 mängu, viigistatud 14 ja kaotatud 21. Viimasest tiitlivõidust on möödas juba 32 aastat.