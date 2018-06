Statistikapomm: Saksamaa ihkab saada kolmandaks MM-tiitlit kaitsnud koondiseks

Kui lüüa kokku kõik MMid, paikneb 19 turniiril kaasa löönud Saksamaa Brasiilia järel võitude arvult teisel kohal – neid on teenitud 66, lisaks 20 viiki ja 20 kaotust. MM-tiitel on koju viidud neljal korral.

Numbrid, mis ennustavad Saksamaale edu: viimase kuue MMi alagrupimängude saldo on 13 võitu, 4 viiki, 1 kaotus. Avamäng on sealjuures alati võidetud.

Viimati jäi sakslastel värav löömata EMi poolfinaalis Prantsusmaaga. 15 mängu jutti on seega skooritud. Samas on endale lubatud värav lüüa neist tosinas kohtumises.

Saksamaa ja Mehhiko on varasemalt kohtunud 11 korral, kusjuures Mehhiko on võidurõõmu maitsnud vaid korra. Saksa triumfe on olnud kuus, viigistatud on neli kohtumist. Viimati kohtuti mullu Maailmajagude karikaturniiri poolfinaalis, kus Sakslased võitsid 4:1.