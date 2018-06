Lionel Messi MMide argipäev: ootus, vastutus, surve, eksimus, pettumus, lootus...

Mängus Islandi vastu penaltiga eksinud Lionel Messi jaoks on 11 meetri karistuslöögid suur probleem – ta on viimasest kümnest suutnud realiseerida vaid viis. FOTO: Imago/ulmer/michael Kienzler/scanpix

Argentina-Islandi kohtumise 95. minutil teenib Argentina karistuslöögi umbes 28 meetri kaugusel väravast. Palli taha asub muidugi Lionel Messi. See on suure jalgpallikunstniku viimane võimalus lunastada pool tundi varasem penaltieksimus ning tuua kodumaale võit, mille ootuses on end Spartaki staadionile ühel või teisel nihverdanud viiekohaline arv argentiinlasi.