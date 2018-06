Murray tegi aastase vigastuspausi järel tagasituleku

Kuigi tagasitulek lõppes kaotusega, jäi üldiselt siiski Murray positiivseks, sest see oli tema esimene mäng peale eelmise aasta Wibledoni turniiri, kus ta sai langes välja veeranfinaalis. Puusavigastuse tõttu käis ta selle aasta esimestel päevadel operatsioonil. Vigastusest taastumine võttis aega, kuid nüüd on Murray taas valmis mängima.

Kyrgios lausus BBC-le peale mängu, et tal on hea meel näha Murray'd tagasi platsil: «Ma mõtlesin selle peale, kui imeline on teda uuesti platsil näha. Oli hea Murray'd lõpuks võita, aga ma ei saa seda päriselt arvesse võtta.»