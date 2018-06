Hamilton: tahan tiitlit rohkem kui kunagi varem

«Paljud erinevad asjad motiveerivad mind. Minu soov võita meistritiitel on suurem kui kunagi varem,» sõnas britt ajakirjale Paper Magazine. «Minu süda kuulub võidusõidule. On läinud palju aega, olnud pühendumist ja ohverdamist, et jõuda siia, kus ma praegu olen. Ma armastan seda, mida teen – võistlust ja väljakutset,» rääkis Hamilton.