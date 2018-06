Postimehe video: Kovalenko müüb tsiklit ja unistab koostööst Valentino Rossiga

«Ma polnud päris kindel, kas saan sellel hooajal ikkagi sõita, sest mul jäi talv vahele. Mais otsustasin ikkagi, et proovin korra. Selle jaoks panengi tsikli müüki, et hooaeg lõpuni teha ning muidugi ka poodiumile jõuda,» sõnas 26-aastane Kovalenko.

Kuigi ta on harjunud meestega võistlema, on 300 cm3 klass tema sõnul esimene, kus nais- ja meessportlased saavad olla võrdsel tasemel. «Seal on oluline väike kaal, mis mulle on kohe kasuks, sest mul on palju parem kiirendus. Näiteks viimasel võistlusel oli mu tippkiirus parem kui tehasesõitjatel.»