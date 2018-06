Hinded: suve avamängus särasid mitmed noored, ent oli ka ebaõnnestujaid

Sander Raieste. FOTO: Mihkel Maripuu

Sander Raieste. Hinne «5»

Kui 19-aastane korvpallur viskab koondisedebüüdil 9 punkti, hangib 8 lauapalli ja annab 3 resultatiivset söötu, väärib ta kiitust. Itaalia tippklubi Baskonia noortesüsteemis palliv Raieste paistis silma nii aktiivsuse, kavaluse kui visketäpsusega. 203sentimeetrine mängumees peaks eile näidatu põhjal olema pikki aastaid Eesti koondise põhimees.

Rain Veideman. FOTO: LIIS TREIMANN / PM/SCANPIX BALTICS

Rain Veideman. Hinne «4»

Üllatuslikult alles teisel veerandil esmakordselt väljakule pääsenud Veideman tõestas, et pole õnnetust klubihooajast hoolimata mänguoskusi minetanud. Oli oodatult meeskonna üks liidreid, kogudes kiirusele ja agressiivsusele panustades üleplatsimehena 15 punkti.

Rait-Riivo Laane. FOTO: Mihkel Maripuu

Rait-Riivo Laane. Hinne «3+»

Et Eesti koondisel on võrdsel tasemel tagamängijaid palju, peab keegi paratamatult kannatama. Kreeka esiliigas hea hooaja seljataha jätnud Laane viibis väljakul vaid 11 minutit ja millegi erilisega silma ei paistnud. Tabas ainsa teele saadetud kaugviske ja kogus 3 punkti.

Kaspar Treier. Hinne «puudub»

Kaitses tegutses debütant tublilt, ent hinde andmiseks mängis liiga vähe aega. Nelja minutiga sai kirja ühe statistilise näitaja - vea. Et koondise eesliinis on häid mehi selgelt vähem kui tagaliinis, võib veel sel suvel oma võimaluse saada.

Siim-Sander Vene. FOTO: Mihkel Maripuu

Siim-Sander Vene. Hinne «3»

Vene kehakeel näitas, et koondise üks loodetud liidreid ei nautinud väljakul olemist. Oli siis põhjus kaaslaste pidevates eksimustes või milleski muus, ei saanudki ääremängija oma mängu käima. Visked väljakult 11st 2, punkte 4. Jääb üle vaid loota, et Vene leiab motivatsiooni ja esineb eelolevates mängudes paremini, sest tema mänguklass ja -tarkus on kõigist teistest Eesti kahemeetristest koondislastest pea jagu üle.

Kregor Hermet. FOTO: Mihkel Maripuu

Kregor Hermet. Hinne «4»

Sai mänguaega 11 minutit ja kogus 4 punkti. Võitleb kõvasti, aga tehniline pagas jääb kehvaks. Paistab, et praeguses koondises põhimeheks ei ole kerkimas.

Maik-Kalev Kotsar. FOTO: Mihkel Maripuu

Maik-Kalev Kotsar. Hinne «3»

Nii korvpallisõbrad kui mees ise ootasid debüüdist rohkemat. Viskekäsi ei kannata kriitikat, seda näitas ka statistika - 14st 3. Kõik visked olid tehtud seejuures korvi lähistelt. Jättis normaalaja lõpusekunditel oma mängija lauavõitluses katmata ja lasi soomlastel mängu lisaaajani viia. Suure mängu jaoks jääb Kotsar hetkel selgelt liiga puiseks. Eelseisvates mängudes peab rõhuma rohkem musta töö tegemisele, just nagu ülikoolis, ja jätma punktide toomise kaaslaste hooleks.

Rauno Nurger. FOTO: Mihkel Maripuu

Rauno Nurger. Hinne «3»

Kahjuks polnud ka teise «USA kaksiktorni» debüüt veenev. Nurger jäi liiga aeglaseks ja pehmeks ega suutnud end väljakul kehtestada. Seetõttu kogunes ka mänguminuteid vaid 11. Jäi teise koondislasena Treieri kõrval nullile.

Martin Dorbek. FOTO: Mihkel Maripuu

Martin Dorbek. Hinne «5-»

Dorbek viskas küll vaid ühe punkti, ent tuli oma põhiülesannetega ehk mängu juhtimise ja kaitsetööga kenasti toime. Hinde aitas nii kõrgele tõsta aga tõsiasi, et Dorbekust kujunes Eesti koondise liider, kes kaaslasi enim mängu ajal suunas ja juhendas. Sellist meest on noorel meeskonnal hädasti vaja. Et Veideman ja Vene on tüübilt pigem vaiksemad, tuleb Dorbekul uut rolli kanda sama edukalt ka järgnevates mängudes.

Kristjan Kitsing. FOTO: EERO VABAMÄGI/PM/SCANPIX BALTICS

Kristjan Kitsing. Hinne «3»

Meeskonna ühelt kogenumalt liikmelt, kellel jäi isiklikus plaanis seljataha edukas klubihooaeg, oodanuks palju enamat. Kitsing viibis väljakul küll 22 minutit, ent millegagi silma ei paistnud. Punktegi kogunes hea viskekäega mehele vaid 3.

Martin Paasoja. FOTO: Mihkel Maripuu

Martin Paasoja. Hinne «5-»

Paasoja kiirust ja agressiivsust on lust vaadata. Mees teeb väljakul täpselt seda, mida kõige paremini oskab. Ja paistab seda ka ise nautivat. Neljast kaugviskest tabas kolm, kokku temalt 13 punkti. Modernset korvpalli viljeledes on hetkel koondises üks tähtsamaid lülisid.

Kristian Kullamäe. FOTO: Mihkel Maripuu

Kristian Kullamäe. Hinne «5»