McLaren on pidamas läbirääkimisi Daniel Ricciardoga

McLareni võidusõidudirektor Eric Boullier on välja öelnud, et nad on pidanud läbirääkimisi Ricciardoga, et teda uuest hooajast enda ridades näha. Kuigi McLareni meeskond pole viimase nelja aasta jooksul ühtegi poodiumit teeninud, siis ikkagi loodab meeskond austraallasega mingisugusele kokkuleppele jõuda.

See on selge, et hooaeg on jõudnud piisavalt kaugele, et hakata uue hooaja sõitjate peale mõtlema. «Loomulikult meile meeldib Daniel, ma tean teada ka personaalselt mitmeid aastaid. Ta teeb Red Bulliga väga head tööd,»vahendab Express Boullieri sõnu.