Rootsi koondise mängija sattus karmilt rassismi ohvriks

29-aastase Durmazi tagakiusamise kohta on ka Rootsi jalgpalliliit teinud avalduse politseile. «Ma olin valmistunud, et ma saan kriitikat, aga selliste asjade ütlemisega mindi üle piiri,» lausus Durmaz BBC-le.

Durmaz, kes mängib klubijalgpalli Prantsusmaal Toulouse'i klubis, on sündinud Rootsis, kuid tema vanemad on türklased, kes enne Durmazi sündi Rootsi kolisid. Enne pühapäevast treeningut luges Durmaz ette avalduse, millega ta tahtis öelda mida ta asjast arvab. Samal ajal seisis tema taga kogu Rootsi meeskond.

«Kui te ähvardate mind, kui te kutsute mind terroristiks, siis te olete asjadega liiga kaugele läinud. Mis veel hullem – te ähvardate minu lapsi ja peret. Kes selliseid asju üldse teeb? See on täiesti vastuvõetamatu,» lausus Durmaz.

«Ma olen uhke, et ma saan mängida Rootsi koondise eest ja ma ei lase iialgi rassistidel seda uhkustunned lõhkuda. Me peame vältima igasugust rassismi. Samal ajal tahan tänada neid, kes on meid toetanud. Palun jätkake Rootsi toetamist, meil on teid vaja,» rääkis Durmaz oma avalduses.