MM-koondisest välja lülitatud Kirpu: Eesti riskib väga kõvasti

«Ma tahaks leida ikkagi mingi võimaluse MMil osaleda. Ma ei tea, kuidas see on võimalik, kuigi mulle öeldi, et juriidiliselt oli juhatusel õigus see otsus teha. Vehklemisliit üldse ei hooli oma sportlastest. Olen omalt poolt alati kõike teinud ning maksimumi andnud. Olen kõikides laagrites osalenud, mida ei saa teiste kohta öelda. Olen peale «medalikolmiku» üks Eesti naisvehkleja, kes on hooaja jooksul finaalis olnud - ja nüüd ma järsku ei ole õigustatud MMil vehklema?» on ta pettunud.

Kirpu nõustub, et ideaalset lahendust olukorrale polekski olnud. «Probleem on selles, et me elame reeglite järgi. Eile oli Ira (Irina Embrich-toim) probleem, täna mina. Homme on keegi teine. Muidugi on väga hea, kui on konkurents ja see on normaalne olukord, et kahjuks või õnneks on koondises vähem kohti kui on inimesi. Aga kui inimesi visatakse välja ja taganetakse lubadustest, on see probleem. See on reegliterikkumine ja see on anarhia.